U objavi je govorio o njihovim ranijim susretima, ali i o odnosima Vašingtona i Rima u vezi sa pitanjima bezbednosti i Bliskog istoka.

„Italijanska premijerka Đorđa Meloni je iznova i iznova tražila da se fotografiše sa mnom tokom sastanka G7 u Francuskoj. Loše stoji sa svojim nivoom popularnosti u Italiji, verovatno zato što je odbila Sjedinjene Američke Države, zemlju koja istinski voli i štiti Italiju, kada je trebalo sprečiti Iran da dobije ili razvije nuklearno oružje“, naveo je Tramp.

Optužbe zbog uskraćene podrške

Američki predsednik je posebno kritikovao odluku italijanskih vlasti da, prema njegovim tvrdnjama, ne omoguće korišćenje infrastrukture neophodne američkim snagama.

„Nije nam dozvolila čak ni da koristimo italijanske sletne i poletne piste, što nam je stvorilo ogromne logističke neprijatnosti“, napisao je Tramp.

On je dodao da SAD izdvajaju ogromna sredstva za bezbednost saveznika u okviru NATO-a, uključujući i Italiju, te ocenio da takav potez nije bio opravdan.

„Ne, hvala“

Tramp je poručio da su Sjedinjene Države ostvarile svoje ciljeve bez pomoći Rima i da sada ne vidi razlog za obnovu odnosa pod istim okolnostima.

„Sada, nakon što su Sjedinjene Države vojno porazile Iran, ona ponovo želi da budemo prijatelji kako bi popravila svoj rejting. Ne, hvala!“, zaključio je američki predsednik.

Objava je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, dok se italijanska vlada za sada nije zvanično oglasila povodom Trampovih navoda.

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