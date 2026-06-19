Tramp je na početku intervjua odmah usmerio razgovor ka Meloni, pitajući je „kako je vaša premijerka?“.

„Šta je rekla kada se sastala sa mnom? Verovatno je srećna što sam razgovarao sa njom“, dodao je.

„Nisam morao da razgovaram sa njom. Ne znam šta da kažem. Molila me je da se slikam sa njom. Toliko je želela da se slika sa mnom. Ne bih to prihvatio, ali mi je bilo žao zbog nje“, istakao je.

Meloni je bila bliska prijateljica sa Trampom i jedini evropski lider pozvan na njegovu inauguraciju prošle godine.

Odnosi su se pogoršali kada je italijanska vlada, na početku rata u Iranu, odbila zahtev SAD da koristi vazduhoplovnu bazu na Siciliji za napade tokom rata. Tramp je optužio Italiju da nije bila od pomoći i rekao da je Meloni promenila mišljenje, prenosi Index.

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