Direktorka Nacionalne obaveštajne službe Sjedinjenih Američkih Država Tulsi Gabard objavila je deklasifikovana dokumenta povezana sa istragom o poreklu pandemije kovida-19, tvrdeći da američka javnost posle godina kontroverzi zaslužuje potpunu transparentnost.

Prema navodima iz njene kancelarije, objavljeni materijali sadrže internu prepisku, navode uzbunjivača i obaveštajne podatke koji se odnose na istrage o nastanku pandemije.

Gabard tvrdi da dokumenti ukazuju na povezanost između istraživanja finansiranih novcem američkih poreskih obveznika, Instituta za virusologiju u kineskom Vuhanu i aktivnosti Entonija Faučija, nekadašnjeg direktora Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti (NIAID).

- Pandemija kovida-19 izazvala je ogromnu patnju milionima Amerikanaca i ljudima širom sveta. Posle godina laži, cenzure i prikrivanja, američki narod zaslužuje istinu, transparentnost i odgovornost - poručila je Gabard.

Objavljivanje dokumenata predstavlja deo šire inicijative administracije Donalda Trampa da preispita odluke donete tokom pandemije i detaljno analizira obaveštajne i naučne procese iz tog perioda.

Teške optužbe protiv Faučija

Kancelarija direktora Nacionalne obaveštajne službe saopštila je da dokumenta ukazuju na to da je Fauči učestvovao u razgovorima u vezi sa obaveštajnim procenama o poreklu virusa i održavao kontakte sa obaveštajnim zvaničnicima tokom ključnih faza istrage.

ODNI tvrdi da je finansiranje koje je odobravano tokom njegovog mandata podržavalo istraživanja koronavirusa kod slepih miševa u Institutu za virusologiju u Vuhanu.

Tulsi Gabard je otišla i korak dalje, optuživši Faučija da je tokom svedočenja pred Kongresom 2024. godine govorio neistine pod zakletvom.

Prema navodima američke obaveštajne službe, deo komunikacije koji se sada nalazi u deklasifikovanim dokumentima navodno je u suprotnosti sa njegovim ranijim iskazima pred američkim zakonodavcima.

Objavljeni materijali već su izazvali burne reakcije u Vašingtonu. Republikanski senator Rand Pol zatražio je hitno preispitivanje rada američkih bioloških laboratorija u inostranstvu i detaljnu istragu o eventualnoj ulozi Sjedinjenih Država u tim projektima.

Fauči odbacuje optužbe

Sa druge strane, Entoni Fauči više puta je kategorično odbacio optužbe da je obmanjivao Kongres ili prikrivao poreklo pandemije.

Tokom saslušanja u junu 2024. godine nazvao je takve tvrdnje „apsurdnim“, ističući da i teorija o prirodnom nastanku virusa i mogućnost laboratorijske nesreće ostaju otvorene.

On je naveo da lično smatra da raspoloživi dokazi više ukazuju na prirodno poreklo virusa, ali je priznao da konačan odgovor još nije dat.

Konačna istina još nije utvrđena

Američke obaveštajne agencije do danas nisu donele konačan zaključak o tome da li je virus SARS-CoV-2 nastao prirodnim putem ili je posledica laboratorijskog incidenta.

Novoobjavljena dokumenta za sada nisu nezavisno potvrđena, a pitanje porekla pandemije ostaje predmet intenzivnih naučnih i obaveštajnih istraga.

Podsetimo, kovid-19 se prvi put pojavio krajem 2019. godine u kineskom gradu Vuhanu, dok je Svetska zdravstvena organizacija u martu 2020. proglasila globalnu pandemiju.

Pandemija je odnela milione života i izazvala duboke posledice po zdravstvene sisteme, ekonomiju i društva širom sveta.