Obdukcija na telu jadnog dečaka otkrila 40 povreda! Nastavnik usvojio sina, pa ga sa partnerom zlostavljao i ubio - detalji šokirali javnost

Nastavnik iz Blekpula u Velikoj Britaniji, Džejmi Varli, osuđen je na kaznu doživotnog zatvora zbog ubistva i višemesečnog zlostavljanja svog usvojenog sina, 13-mesečnog Prestona Dejvija .

Prema navodima britanskih medija, Varli je tvrdio da se dete udavilo u kadi u julu 2023. godine, međutim obdukcija je pokazala da smrt nije posledica utapanja. Medicinski nalazi su pokazali oko 40 povreda na telu deteta, uključujući tragove dugotrajnog fizičkog i seksualnog zlostavljanja, prenosi Sky News.

Sud je utvrdio da je dete u periodu od nekoliko meseci nakon usvojenja bilo izloženo kontinuiranom nasilju. Kao uzrok smrti navodi se akutna opstrukcija disajnih puteva, izazvana namernim delovanjem, dok je odbrana o utapanju odbačena.