Sjedinjene Države čine korak bliže drugačijem modelu obrazovanja, jer se očekuje da će humanoidni robot preuzeti nastavničko mesto u jednoj školi u Njujorku, prenosi grčki portal Pronjuz.

Robot po imenu Sali trebalo bi da počne sa nastavom na jesen, preuzimajući podučavanje informatike učenicima.

Odluka je izazvala debatu, jer se po prvi put u školskom okruženju od mašine traži da preuzme ulogu koja je do sada pripadala isključivo ljudima.

Prema rečima kompanije koja je stvorila Sali, troškovi rada robota biće niži nego angažovanje običnog nastavnika, što je jedan od glavnih razloga za interesovanje škola.

Međutim, proizvođači ističu da je Sali dizajnirana sa specifičnim bezbednosnim ograničenjima.

Robot nema mehanizam za kretanje i sve lekcije će se održavati dok ostaje u fiksnom položaju.

Istovremeno, uveravaju da Sali neće prikupljati lične podatke učenika, što je jedan od najvećih problema koji prate ulazak veštačke inteligencije u dečji svakodnevni život, piše grčki portal.

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