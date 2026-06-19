"Opšte je poznato da su evropske elite uložile svoj 'politički kapital' u sukob sa Rusijom, ulažući stotine milijardi dolara u podršku kijevskom režimu i u povećanje vojnih budžeta zemalja članica EU i NATO-a“, naveo je Lavrov u svom članku "Ukrajina, Evropa i globalna bezbednost“.

"Evropa sada ima za cilj da postigne 'odbrambenu spremnost' protiv Rusije do 2030. Do tada, nameravaju da kupuju vreme svim raspoloživim sredstvima“, primetio je.

"U zapanjujuće iskrenoj izjavi ovog aprila, načelnik belgijskog generalštaba je to otvoreno rekao: 'Još uvek imamo nekoliko godina. Zahvaljujući hrabrosti i krvi Ukrajinaca, koji nam kupuju to vreme'.“

Ovaj članak ruskog ministra spoljnih poslova prvobitno je trebalo da bude objavljen u briselskom časopisu "Politiko-Evropa“, ali se urednički tim tog lista u poslednjem trenutku predomislio.