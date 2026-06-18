Američke oružane snage ukinule su blokadu pomorskog saobraćaja ka i iz iranskih luka i priobalnih područja, saopštila je danas Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM), navodeći da je odluka doneta u skladu sa naređenjem predsednika SAD Donalda Trampa.

CENTCOM je na društvenoj mreži Iks saopštio da američke snage više ne sprečavaju prolazak brodova koji ulaze u iranske luke ili ih napuštaju.

"Svi napori američke vojske na sprovođenju blokade su obustavljeni", navodi se u saopštenju. Dodaje se da će američki ratni brodovi ostati u širem području kako bi osigurali da se svi aspekti postignutog sporazuma poštuju i u potpunosti sprovode.

"Naši veliki pomorski brodovi ostaće u toj oblasti kako bi se osiguralo da svi delovi sporazuma budu ispunjeni, poštovani i u potpunoj snazi", zaključio je CENTCOM.

Prema tekstu Memoranduma o razumevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, koji je ranije danas objavio predsednik Irana Masud Pezeškijan, Vašington bi odmah po potpisivanju sporazuma započeo ukidanje pomorske blokade Irana i drugih restriktivnih mera, dok bi potpuni prekid blokade trebalo da bude sproveden u roku od 30 dana.

Dokument predviđa i povlačenje američkih vojnih snaga iz područja oko Irana u roku od 30 dana od zaključenja konačnog sporazuma.

Iran se obavezuje da omogući bezbedan prolaz trgovačkih brodova kroz Persijski i Omanski zaliv, kao i da sa Omanom razgovara o budućem upravljanju pomorskim saobraćajem u Ormuskom moreuzu.