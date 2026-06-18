Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da je rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić bio na Hilandaru kako bi “probao da ispegla negativno osećanje naroda na ono što su blokaderi radili prema onima ispred Hrama Svetog Save”.

- Niko se ispred Hrama nije bunio, nije ih organizovao. Imate kanonadu uvreda blokadera prema verujućem narodu i patrijarhu. I onda se neočekivano političar Đokić pojavio na Hilandaru. Njegovi saborci su vređali ljude koji idu u manastire. Prevara nad prevarama - rekao je Vučević gostujući na TV B92.

Kako je naveo, Hilandar i Sveta gora imaju svoj režim života i način kako se ide u posetu i to ne zavisi od političkog opredeljenja.

- Đokić je bio kao i svi drugi ljudi. Nema ništa spektakularno u tome. Odete ako možete da dobijete ulaznu vizu, pitanje je vašeg osećanja i koliko može da primi Hilandar poseta. Samo ponašanje u toku liturgije je pitanje za nekog drugog. Tamo ne daju, siguran sam, blagoslov za političko delovanje. Crkva to ne radi, to je nemoguće - naglasio je Vučević.

Dodao je da se niko nije zapitao šta je pokrenulo ljude da dodju ispred Hrama Svetog Save i poklone se Pojasu.

- Verujem da je to bio vapaj naroda da se uz Božiju pomoć smire strasti u državi. Neće više biti 1945. Ne mogu da sakriju mržnju prema crkvi, Bogu, narodu i državi. Tamo je verovatno bilo i ljudi koji glasaju i za njih. Onda rektor ode na Hilandar, da vadi fleke - rekao je Vučević.



Govoreci o skupu koji naprednjaci organizuju 27. juna, Vučević je rekao da očekuje sadržajan dogadjaj i veliki broj ljudi.

- Razgovaraćemo o tome šta su planovi, ciljevi, očekivanja građana. Verujem da ćemo čuti velike ideje - istakao je Vučević.

Dodao je da su u prethodnom periodu postignuti odlični rezultati, ali da SNS zna da treba da bude bolje i da razume da građanima trebaju promene, ali ne na gore.

- Ne promene kroz totalitarizam koji blokaderi nude. Već bolji život za ljude - istakao je Vučevic.

Kako je naveo, predsednik Vučić je već koliko puta bio u Novom Sadu, a “blokaderi pokušavaju da naprave da smo uljezi u mestima odakle smo, gde živimo, gde su nam roditelji, gde radimo”.

- Kao da mi ne postojimo, samo oni. To može da bude prednost za nas na izborima, jer nas potcenjuju. Mi smo dugo radili sa ljudima, imamo pristup. Oni se kreću u zatvorenim krugovima gde su svi istomišljenici pa imaju utisak da je to raspoloženje dominatno - rekao je Vučević i dodao da ce biti velika politička borba i utakmica na izborima.

Prema njegovim rečima, važno je šta će se desiti u Novom Sadu, jer je “poseban udar bio na Novi Sad i Vojvodinu”.

- Neko pokušava da Kulu odvede iz Srbije, da kaže da to nije Srbija, da je to privremeno, da ćemo biti deo druge ili treće države, da nemamo pismo koje imamo, mnogo je opasno to što se valja iza brda. Napadaju vlast iz tobože patriotskih pobuda. Trojanskog konja smo videli 5. oktobra. Dogodilo se suprotno od onoga što su mislili da ruše Miloševića - rekao je Vučević.