Gradska kancelarija za kontrolu poplava podsetila je nadležne organe da sprovedu mere za sprečavanje i reagovanje na obilne kišne padavine, prenela je Sinhua.

Meteorološka služba grada je istovremeno izdala plavo upozorenje na kišu i rizik od poplava, savetujući stanovnike da prate vremenske prilike i da izbegavaju nizijska područja.

U Pekingu se od sutra popodne do ranih jutarnjih sati u subotu očekuju grmljavinske nepogode, a u nekim područjima se prognoziraju kratkotrajne obilne padavine veće od 30 milimetara na sat, dok bi ponegde mogle da premaše 50 milimetara u roku od šest sati.