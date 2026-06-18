Kad ovo vidite, verovatno ćete se složiti da je to, ako ne najstrašnija, onda sigurno jedna od najdramatičnijih fotografija superćelijske oluje ikada zabeleženih u Srbiji.

Fotografija nevremena koje je pogodilo Srbiju 14. juna 2026. godine pojavila se na društvenim mrežama i potpuno ostavlja bez daha.

Na prvi pogled deluje gotovo nestvarno, kao da je reč o umetničkoj fotografiji ili prizoru iz filma. Međutim, iza ovog kadra krije se priča o jednom od najžešćih nevremena koje je pogodilo našu zemlju.

Superćelijska oluja ostavila je za sobom ogromnu štetu. Grad je uništio useve brojnih poljoprivrednika, olujni vetar lomio je drveće, a gusti crni oblaci nadvili su se nad velikim delom Srbije.

Autor fotografije zabeležio je trenutak kada se oblaci iznad Stare Moravice kod Bačke Topole spajaju u jednu tačku, stvarajući prizor koji mnogi opisuju kao apokaliptičan.

Sa jedne strane nebo je obasjavala svetlost, dok se sa druge nadvijala gotovo potpuna tama.

Dan kasnije stigli su i prvi izveštaji stručnjaka.

Najveću štetu grad je napravio u okolini Bačke Topole i Bačke Palanke, a zbog razmera nevremena ispaljeno je čak 677 protivgradnih raketa.

Poljoprivrednici su pretrpeli veliku štetu, dok su građani širom zemlje na svoje mobilne telefone dobijali hitna upozorenja.

Oluju su pratili jaki udari vetra, grmljavina i obilne padavine, a grad je u pojedinim mestima istočno od Bačke Topole dostizao prečnik i do četiri centimetra.

Upravo dolazak tog zastrašujućeg superćelijskog sistema zabeležen je na fotografiji koja je objavljena na stranici "Nevreme Team" i koja je za kratko vreme privukla ogromnu pažnju na društvenim mrežama.