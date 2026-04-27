Ako se situacija ne promeni, čuvena italijanska laguna i grad Venecija mogli bi u budućnosti ozbiljno da stradaju pod naletom mora. Naučnici upozoravaju da bi, u najgorem scenariju, ovaj istorijski grad jednog dana mogao biti dostupan samo – podmornicom. Na to ukazuju i stručnjaci sa Univerziteta Salento, dok nivo mora nastavlja da raste.

Grad poznat po kanalima i mostovima nalazi se pod dvostrukim pritiskom – masovni turizam opterećuje njegovu infrastrukturu, dok voda postepeno nagriza temelje. Poslednjih godina, poznati trgovi i ulice sve češće su pod vodom, što jasno pokazuje koliko je situacija ozbiljna.

Teška pitanja bez lakih rešenja

Pred naučnicima je složen izazov: kako zaštititi neprocenjivo kulturno nasleđe, a istovremeno očuvati uslove za život bez ogromnih troškova? Kao moguća rešenja pominju se radikalne mere – izgradnja trajnih barijera koje bi u potpunosti odvojile Veneciju od otvorenog mora, pa čak i preseljenje istorijskog centra.

Gubitak identiteta i ogromni troškovi

Čak i kada bi se zgrade sačuvale, grad bi izgubio svoju suštinu. Jedinstveni pejzaž lagune, način života i kulturni identitet bili bi nepovratno narušeni. Procene govore da bi eventualno preseljenje koštalo najmanje 100 milijardi evra.

Stanovnici bi se suočili sa velikim ličnim i finansijskim gubicima – morali bi da napuste svoje domove, dok bi privatna imovina vredna milijarde evra nestala pod vodom. Ono što bi ostalo bio bi svojevrstan „grad duhova“, dostupan turistima samo povremeno.

Vreme ističe

Iako potpuno potapanje nije neposredna pretnja, vreme nije saveznik. Naučnici upozoravaju da bi ekstreman porast nivoa mora mogao postati realnost već u 22. veku.

Prema procenama, nivo mora oko Venecije mogao bi porasti između 42 i 81 centimetar do 2100. godine. Za grad koji je već izuzetno ranjiv, to bi moglo imati ozbiljne posledice.

Privremena zaštita – trajni problem

Sistem pokretnih barijera MOSE sistem od 2020. godine ublažava posledice visokih voda. Ipak, stručnjaci upozoravaju da je to samo privremeno rešenje – svojevrsno odlaganje problema.

Bez dugoročnih i odlučnih mera, sudbina „plutajućeg grada“ deluje sve neizvesnije.

 