Vučić je, nakon obilaska radova na spajanju glavne mostovske konstrukcije, u obraćanju rekao da su neki bili protiv izgradnje ovog mosta i da oni danas mogu da vide kako most izgeda i koliko će biti koristan građanima Novog Sada.

"Pogledajte danas kako ovaj most čudesno izgleda, koliko će da bude koristan, koliko će da bude lep za svakoga ko voli svoju zemlju, za svakoga ko voli svoj grad", rekao je Vučić.

Istakao je da su radnici na ovom gradilištu radili naporno stotinama dana i da mu je zadovoljstvo što danas prisustvuje obilasku radova.