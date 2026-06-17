Županijski sud u Rijeci potvrdio je danas optužnicu kojom Uskok tereti bivšeg riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela zbog malverzacija s kompanijom u vlasništvu bivšeg hrvatskog vaterpolo reprezentativca Samira Baraća, čime je taj grad oštećen za 176.000 evra.

Uskok je optužnicu podigao pred Županijskim sudom u Rijeci u decembru, tereteći Obersnela i Baraća za zloupotrebu položaja i ovlašćenja, podsticanje na zloupotrebu položaja i ovlašćenja, kao i za pomaganje u zloupotrebi položaja i ovlašćenja, prenela je Hina.

Prema optužnici, Obersnel je, prvo kao predsednik riječke gradske uprave, a potom i kao gradonačelnik, od juna 2008. do kraja 2016. godine, zajedno s bivšim gradskim sekretarom, a na Baraćev zahtev, sklopio sporazume koji su išli u korist Baraćeve firme koja je kupila gradsko zemljište radi izgradnje stambene zgrade, a na štetu finansijskih interesa Grada Rijeke.

Pored Obersnela i Baraća, optužnicom su obuhvaćeni 65-godišnji bivši sekretar Odeljenja gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i upravljanje zemljištem, kao i 79-godišnji veštak koji je bio angažovan za procenu dva stana koje je nakon izgradnje zgrade preuzeo Grad Rijeka.