

Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv M.M, osumnjičenog za krivična dela trgovina ljudima i nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Navodi se da je optužnica dostavljena Višem sudu u Podgorici na postupanje.

"Optužnicom se okrivljenom stavlja na teret da je od 2014. do 2019. u Novom Pazaru, kao i u periodu od 2019. do kraja aprila ove godine na teritoriji više opština u Crnoj Gori, zloupotrebom odnosa zavisnosti i teških prilika članova svoje porodice, vrbovao suprugu i maloletnu decu i zahtevao da prosjače po verskim objektima, kućama, firmama i ugostiteljskim objektima", kaže se u saopštenju.

Iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici su rekli da se sumnja da je M.M. više puta primenjivao fizičko nasilje i ugrozio sigurnost supruge.

"Tako što je u više navrata nakon verbalnih svađa udarao otvorenim dlanom i pesnicom u predelu glave i upućivao pretnje da će ubiti i nju i sebe, što je kod oštećene izazvalo osećaj straha i ugroženosti", navodi se u saopštenju.

Alo/Blic

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