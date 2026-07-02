Uskoro pred sudiju! Protiv muškaraca Z. K. (28) iz okoline Sombora i M. D. (43) iz Odžaka podignuta je optužnica zbog stravičnog ubistva Aleksandra S. (55) na salašu! Telo nesrećnog Aleksandra pronađeno je vezano za stub na hladnoći, a sumnja se da je prethodno stravično zlostavljan i ostavljen da umre!

Kako saznajemo, Više javno tužilaštvo u Somboru podiglo je optužnicu protiv okrivljenih Z. K. i M. D. zbog krivičnog dela teško ubistvo Aleksandra S. iz Odžaka.

- Stravičan zločin dogodio se 28. decembra 2025. na jednom poznatom salašu, a ubrzo nakon zločina uhapšeni su Z. K. i M. D. Od tada se njih dvojica nalaze u pritvoru, koji im je produžen i može trajati do 18. jula. Sada je podignuta optužnica protiv njih dvojice za teško ubistvo, ali zasad nije poznat datum početka suđenja - navodi izvor.

Za krivično delo teško ubistvo za koje se njih dvojica terete zaprećena je kazna zatvora od najmanje 10 godina ili doživotni zatvor.

Kako smo ranije pisali, stravičan prizor zatečen je u decembru 2025. na jednom poznatom salašu u okolini Vrbasa. Na lice mesta došla je policija i ekipa Hitne pomoći, ali nažalost, lekari su mogli samo da konstatuju smrt vezanog Aleksandra.

- Muškarac je pronađen vezan za stub. Povrede na njegovom telu ukazuju na to da je preživeo stravičnu torturu, da je mučen i zlostavljan. Bio je gotovo neprepoznatljiv - navodio je izvor blizak istrazi za Alo!, a ubrzo se saznao i njegov identitet. Potvrđeno je da je bila reč o Aleksandru S. iz Odžaka. Pronađen je sa brojnim povredama vezan za stub, a u toku dana uhapšeni su osumnjičeni. Zasad nije poznato da li su se žrtva i osumnjičeni poznavali odranije, a ono na šta svakako tragovi ukazuju je da su osumnjičeni unapred isplanirali zločin.

- Navodno su osumnjičeni M. D., zvani Bokser, i Z. K. pozvali telefonom Aleksandra S. da ih uz novčanu naknadu preveze uslužno automobilom do jednog mesta. Aleksandar je pristao, pokupio ih i krenuli su u određenom pravcu. U toku vožnje došlo je do rasprave, M. D. je počeo da napada Aleksandra da ga je prevario za neki novac, a onda su ga naterali da skrene s glavnog puta i da odu do salaša kod Vrbasa. Nesrećnog Aleksandra su izvukli iz automobila i gumom ga vezali celog za stub, a ruke pertlama. Tukli su ga, udarali rukama i nogama, postoji sumnja da su koristili i neki tupi predmet - navodi izvor, i dodaje stravične detalje:

- Nakon što su se iživljavali nad njim, ostavili su ga tako vezanog i otišli. Postoji sumnja da je Aleksandar još uvek bio živ, a da se s vremenom ugušio i preminuo, ili da se smrznuo. Navodno je bio vezan i oko vrata. Tragovi oko njega ukazuju na to da se čovek grčeviti borio da se oslobodi. Nogama je rio po zemlji koliko je pokušavao da se oslobodi. Nakon što su ga osumnjičeni ostavili, oni su nesrećnog Aleksandra opljačkali. Uzeli su njegov automobil, novac, nakit... - kaže naš sagovornik.

Prema nezvaničnim informacijama, lice nesrećnog muškarca je bilo gotovo neprepoznatljivo.

Prodali njegov auto isti dan

Osumnjičeni su, pored toga što su brutalno pretukli Aleksanda S. i ostavili ga da umre kao životinju, pokazali još jednu bezobzirnost i monstruoznost. Ukrali su mu automobil, a navodno istog dana su uspeli čak i da ga prodaju i da uzmu novac. Navodno su prodali i nakit, ali policija je uspela da pronađe ukradene i prodate stvari.

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