Reč je o takozvanim "Vegmanovim akcionarima", naslednicima porodica koje preko kompanije Wegmann Holding kontrolišu polovinu KNDS-a, francusko-nemačkog proizvođača tenkova Leopard i Lellerl. Drugu polovinu poseduje francuska država.

KNDS, koji se nalazi u samom centru evropskog naoružavanja od početka rata u Ukrajini, priprema izlazak na berzu. Vrednost kompanije procenjuje se na između 15 i 20 milijardi evra, a nemačka država pregovara o kupovini značajnog dela akcija koje drže privatni naslednici.

U međuvremenu, vlasnici su već dobro zaradili. Prošle godine isplaćena je posebna dividenda od milijardu evra, dok je redovna godišnja dividenda gotovo udvostručena u odnosu na period pre rata u Ukrajini. Kritičari smatraju da je sporno isplaćivati toliki novac akcionarima u trenutku kada evropske vlade traže veća ulaganja u proizvodnju naoružanja.

Poslovanje KNDS-a poslednjih godina snažno raste. Prihodi su povećani sa 2,7 milijardi evra 2021. na 4,4 milijarde evra prošle godine, dok je neto dobit dostigla gotovo milijardu evra. Kompanija planira i nova ulaganja u proizvodne kapacitete.

Koreni u nemačkoj industriji i nacističkoj eri

Wegmann Holding vodi poreklo od kompanije osnovane 1882. godine u Kaselu. Jedan od ključnih vlasnika bio je industrijalac August Bode, čiji potomci i danas imaju značajan uticaj u kompaniji.

Tokom Drugog svetskog rata Wegmann je bio deo nacističke ratne industrije i koristio prinudnu radnu snagu. Bode je bio član Nacističke partije i nosilac Hitlerove titule "vođe ratne privrede".

Posle rata kompanija se vratila civilnoj proizvodnji, ali je ponovnim naoružavanjem Zapadne Nemačke učestvovala u razvoju tenka Leopard 1, prethodnika današnjeg Leoparda 2.

Nastanak KNDS-a

Ključnu ulogu u modernoj istoriji kompanije imao je Manfred Bode, koji je predvodio spajanje sa Krauss-Maffeiem, a potom i sa francuskim Nexterom 2015. godine. Tako je nastao KNDS, danas jedan od najvažnijih evropskih proizvođača tenkova i oklopnih vozila.

Među najuticajnijim naslednicima danas je Feliks Bode, član upravnog odbora KNDS-a. Njegova porodica i dalje drži značajan deo vlasništva koje bi, u slučaju procene kompanije na 20 milijardi evra, vredelo stotine miliona evra.

Intelektualci, fondacije i naslednici

Drugu veliku grupu akcionara čini porodica fon Braunberens, među čijim članovima ima naučnika, istraživača i stručnjaka za Mocartovu muziku. Njihov najveći deo vlasništva danas je povezan sa Fondacijom Teodor Špringman iz Hajdelberga, koja poseduje oko 24 odsto Wegmann Holdinga.

Među akcionarima su i potomci drugih nemačkih industrijskih porodica, ali i ljudi sasvim običnih profesija - veterinari, poreski savetnici, psihoanalitičari i preduzetnici. Većina njih nije poznata javnosti, a kompanija iz bezbednosnih razloga izbegava objavljivanje njihovih imena.

Kraj porodične ere

Planirana prodaja dela vlasništva nemačkoj državi i izlazak KNDS-a na berzu označavaju kraj dugog perioda u kojem je kompanija bila pod kontrolom naslednika nekoliko porodica.

Analitičari ocenjuju da mlađe generacije više ne osećaju istu vezu sa kompanijom kao njihovi preci. Zato su naslednici danas spremni da deo svog višedecenijskog vlasništva prepuste državi i tržištu, uz mogućnost da pritom ostvare višemilijardnu zaradu.