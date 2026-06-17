Dečak je lakše povređen kada ga je medved napao rano popodne oko 4 kilometara uz stazu i bio je jedna od tri osobe koje su zajedno planinarile u zaštićenom području prirodnih resursa planine Si, navodi se u saopštenju odeljenja.

"Njegove povrede su bile veoma lake, ali naravno da je prestravljen. Medved ga je malo bacao, ali ništa ozbiljno. Trenutno je na putu ka bolnici kako bi ga pregledali, očistili rane i možda prepisali antibiotike", rekao je zamenik šerifa okruga King Piter Linde za NBC.

Spasilačke ekipe okruga su reagovale brzo zajedno sa službenicima odeljenja i preveze tinjedžera u bolnicu na dalje lečenje.

Odvojena grupa planinara je u utorak imala još jedan susret sa crnim medvedom kada ih je "životinja pratila nekoliko kilometara", ali nije bilo prijavljenih drugih povreda.

Zvaničnici su zatvorili planinsku stazu kako bi službenici pronašli medveda.

Država je zabeležila jedan smrtni slučaj od susreta sa crnim medvedom, 1974. godine, dok je 20 susreta rezultiralo povredama od 1970. godine.

Zaštićeno područje prirodnih resursa planine Si je sastavljeno od četiri planinska vrha, nalazi se oko 56,3 kilometra istočno-jugoistočno od Sijetla.

BONUS VIDEO