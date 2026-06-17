Priznanje je rezultat rada Vlade, MVEP-a (Ministarstva spoljnih i evropskih poslova), Stalne hrvatske misije pri UN-u i Ambasade u Nju Delhiju “u skladu sa načelima međunarodnog prava i svrhama i načelima Povelje Ujedinjenih nacija”, navodi ministarstvo u saopštenju.

- Ovim činom se dodatno učvršćuju pretpostavke za dalji razvoj prijateljskih odnosa i saradnje dveju država, utemeljenih na međusobnom poštovanju i suverenoj jednakosti - poručuju sa Zrinjevca, a prenosi "Jutarnji list".

Hrvatska je sa ovom himalajskom državom od oko 800 hiljada stanovnika već održavala odnose u okviru Ujedinjenih nacija, ali je ovo formalno priznanje važan podsticaj bilateralnoj saradnji, u skladu sa interesima obeju država, dodaje se.

- Kao članica EU i NATO-a, Republika Hrvatska ostaje predana promovisanju održivog razvoja, međunarodne saradnje, mira i stabilnosti, uključujući i kroz jačanje odnosa sa partnerima u Aziji - tvrde u hrvatskom Ministarstvu spoljnih poslova.

Hrvatsku još nisu priznale Niger i Tonga

Nakon što ju je priznala ova budistička nacija, Republiku Hrvatsku sada još nisu priznale Niger u Africi i Tonga u Polineziji.

Hrvatska 15. januara obeležava Dan međunarodnog priznanja, jer su je tog datuma 1992. priznale sve članice tadašnje Evropske unije i druge značajne zemlje sveta.

(Jutarnji list)