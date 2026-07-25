Druge rusko-indonežanske vojne pomorske vežbe „Oruda 2026“ biće održane u Japanskom moru, saopštila je pres-služba Tihookeanske flote.

Vežbe su svečano otvorene danas u glavnoj bazi Tihookeanske flote u Vladivostoku.

Izlazak brodova u Japansko more predviđen je 28. jula, navodi se u saopštenju.

Kako se ističe, brodovi i helikopteri pomorskih avijacija dve zemlje izvešće zajedničke manevre, artiljerijska gađanja, operacije spasavanja na moru i druge aktivnosti u cilju osiguranja pomorske bezbednosti.