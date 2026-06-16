Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će Ormuski moreuz, biti "besplatno" i "potpuno otvoren do petka".

"Dobre stvari se dešavaju. Brodovi sada počinju da se kreću. Do petka ćemo imati Ormuski moreuz potpuno otvoren", rekao je Tramp novinarima u francuskom gradu Evijan na marginama samita G7, prenosi Skaj njuz.

Odgovarajući na pitanja novinara, dok je bio u društvu lidera Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeika Mohameda bin Zajeda el Nahjana, Tramp je insistirao da je odnos SAD sa Iranom "sada normalizovan".

"Prolaz će biti otvoren bez naplaćivanja putarine i biće potpuno besplatan nakon 60 dana... Kada se trajno otvori, biće besplatan", kazao je Tramp.

Najavio konferenciju

Tramp je najavio da će održati konferenciju za novinare kako bi novinarima pročitao tačnu formulaciju memoranduma o prekidu vatre sa Iranom, navodeći da je to "veoma važan dokument".

On je ranije danas novinarima rekao da memorandum o razumevanju sa Iranom jasno navodi da Iran neće imati nuklearno oružje.

Američki predsednik je dodao da mu se dopada ideja da prosledi sporazum sa Iranom na razmatranje u kongres SAD.