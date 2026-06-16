Lukašenko je u intervjuu za televiziju Al Arabija, kako prenosi beloruska državna novinska agencija Belta, pokušao da opravda svoje dosadašnje pretnje, tvrdeći da su one bile tek reakcija na poruke koje su stizale iz Ukrajine.

„Možda sam negde i preterao, ali to je bio odgovor na njegove neprimerene izjave: ‘Imamo 500 ciljeva, znamo gde se Lukašenko nalazi. Sutra ćemo udariti raketama i dronovima.’ Ćutao sam. Svi su bili iznenađeni što sam ćutao. Razumeo sam da je čovek pod ogromnim pritiskom, mlad je, neiskusan, nije vojno lice. Možda mu se nešto nije složilo u glavi. Ostao sam nem. Ali kada su počeli da mi prete, bio sam primoran da odgovorim“, rekao je Lukašenko.

On je potom poslao direktnu poruku ukrajinskom predsedniku.

„Ako se gospodin Zelenski uvredio zbog tih reči, izvinjavam mu se. Možda nisam trebalo da ih izgovorim s obzirom na to da on ipak vodi rat. Možda nisam trebalo tako grubo da govorim o tome. Ali, s druge strane, mora da razume da... Kako često kažemo: kako seješ, tako ćeš i žnjeti“, izjavio je Aleksandar Lukašenko.

Predsednik Belorusije je istakao da Vladimir Zelenski treba da bude pažljiviji i oprezniji.

„Pogotovo zato što savršeno dobro razume da od Belorusije, a naročito od mene, ne treba očekivati nikakve vojne akcije. Od prvih dana rata predlagao sam mu načine kako da pregovara i kako da se dođe do mira. Da me je tada poslušao, još 2022. godine, danas se ne bi govorilo o tome gde da se zaustavi - na liniji kontakta ili da se odrekne još 13% Donbasa koje Rusi još nisu zauzeli. Ali tada me nije poslušao“, rekao je beloruski lider.

„Treba da se smiri i prihvati stvari onakve kakve jesu: ne bi trebalo da provocira mene niti Beloruse. U Belorusiji ima veoma mnogo ljudi koji žele mir isto koliko i on i Ukrajinci“, zaključio je Aleksandar Lukašenko.

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