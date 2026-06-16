Pre više od 17 godina Srbiju je potresao stravičan zločin u lebanskom selu Ždeglovo, kada je pedesetjednogodišnji muškarac Slobodan kuhinjskim nožem ubio sedamnaestogodišnjeg dečaka iz komšiluka, a teško ranio njegove roditelje.

Prema tadašnjim navodima, napadač, koji je bolovao od psihičkih problema, upao je u kuću komšijske porodice i napao ukućane dok su spavali. Posle zločina mirno je sačekao policiju sedeći na stolici ispred svoje kuće.

Dečaka je usmrtio jednim ubodom dok je spavao u svom krevetu. Njegovu majku ranio je sa pet uboda nožem na kućnom pragu, dok je ocu zadao dva uboda u dvorištu porodične kuće. Oboje su prevezeni na Hiruršku kliniku Kliničkog centra u Nišu i nalazili su se van životne opasnosti.

Jedna od ključnih svedokinja bila je baka ubijenog dečaka, koja je u trenutku napada sedela na terasi.

– Kao furija je prošao pored mene i nasrnuo na snahu. Vrištale smo obe, zvale u pomoć, niko nas nije čuo. Nisam videla kada je ušao u sobu i ubio mog unuka, ali sam kao kroz maglu videla kada je izašao iz kuće i na dvorištu sreo mog sina i njega napao. Ko zna kako bi se završilo da se kuče nije otkinulo s lanca i napalo ubicu – ispričala je tada uplakana žena.

Iako zvanični motiv zločina tada nije bio utvrđen, meštani su tvrdili da je napadač poslednjih meseci bio sve nestabilniji.

– Pričao je da mu je jedno od dece iz te porodice ukralo 10.000 dinara iz kuće i da je novac kasnije vraćen, ali da je zbog toga bio strašno ljut. Međutim, nikada ništa loše nije rekao o ubijenom dečaku – pričao je jedan komšija.

On je dodao da je osumnjičeni često pio i da je u pijanom stanju govorio da će „biti pokolja“.

– Pričao je da ima listu od 20 ljudi koje će ubiti. Na njoj su bili i oni koji su mu se tokom devedesetih godina zamerili, ali ga niko nije ozbiljno shvatao, a dečak nije bio na tom spisku – tvrdio je komšija.

Prema navodima meštana, osumnjičeni je bio penzioner, četiri puta se ženio i imao dve ćerke iz dva braka. Poslednjih godina živeo je sam.

Zločin je posebno pogodio porodicu ubijenog dečaka, koja je važila za jednu od najsiromašnijih i najmnogobrojnijih u selu. U zajedničkom domaćinstvu živelo je više generacija porodice, uključujući šestoro dece.

Porodica je živela od socijalne pomoći i povremenih nadnica, a pokojni dečak pohađao je specijalnu školu.

Prema podacima objavljenim nakon tragedije, osumnjičeni se tokom 2001. i 2007. godine lečio u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti u Gornjoj Toponici kod Niša.

– Otpušten je u septembru 2007. godine i više se nije javljao na kontrolu – izjavio je tada direktor bolnice.

Majka ubijenog dečaka zadobila je pet uboda u grudni koš i jedan u glavu, dok je njen suprug imao dva uboda u grudni koš, kao i povrede ruke i ramena.

Tragedija se dogodila 14. juna 2008. godine.

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