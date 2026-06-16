SAD i Iran postigle su "istorijski dogovor" tvrde američki zvaničnici. Teheran je potvrdio da je predviđen "trajan i neposredan prekid neprijateljstva."

Zvanična ceremonija potpisivanja mirovnog sporazuma najavljena za petak u Švajcarskoj. Ispred SAD će na potpisivanje doći Džej Di Vens.

Sporazum od 14 tačaka predviđa i potpuno ukidanje pomorske blokade u roku od 30 dana i obaveza SAD da povuku svoje snage iz regiona oko Irana. Takođe, dogovor o nuklearnim pitanjima trebalo bi da bude postignut u roku od 60 dana od potpisivanja sporazuma.

Liban je jedan od ključnih elemenata memoranduma o razumevanju sa SAD. Izrael odbacuje sporazum SAD i Irana, i poručuje da se neće povući iz Libana, Sirije i Gaze, tvrdeći da "borba nije gotova."

Cene nafte na svetskim tržištima pale su za više od pet odsto, na najniži nivo u poslednja dva meseca, nakon što je objavljeno da su SAD i Iran postigli sporazum.

Šef Hezbolaha kaže da Iran "nudi svoju krv" za Liban

Generalni sekretar Hezbolaha Naim Kasem rekao je da Iran "nudi svoju krv" za Liban i da se suprotstavlja Izraelu bombardovanjem zemlje kao odgovor na napade na južna predgrađa Bejruta.

Tramp: "Ormuski moreuz besplatan i otvoren do petka"

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će Ormuski moreuz, biti "besplatno" i "potpuno otvoren do petka".

U Iranu pogubljena dva muškarca zbog učešća na protestima

Iransko pravosuđe saopštilo je da su jutros u toj zemlji pogubljena dva muškarca, kojima je prethodno suđeno zbog učešća na antivladinim protestima, koji su širom Irana počeli krajem prošle godine i trajali su više nedelja. Kako je saopšteno, pogubljeni su Džavad Zamani i Abolfazli Saedi, za koje se navodi da su bili "naoružane vođe nemira početkom 2026. godine", prenosi iranska novinska agencija Mizan. Oni su osuđeni po optužbama koje uključuju narušavanje javnog reda, zaveru protiv nacionalne bezbednosti i oštećenje imovine.

Fon der Lajen čestitala Trampu na sporazumu sa Iranom: "Diplomatija donosi rezultate"

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Lejen čestitala je američkom predsedniku Donaldu Trampu na postignutom sporazumu sa Iranom, ocenjujući da je to posledica diplomatskih napora. "U Evijanu sam čestitala američkom predsedniku na sporazumu sa Iranom. Saglasni smo da bi to trebalo da znači definitivan kraj iranskog nuklearnog programa. Moreuz će ponovo biti otvoren. Cene nafte padaju. I tako diplomatija donosi rezultate", napisala je Fon der Lajen u objavi na društvenoj mreži Iks. Njena poruka usledila je nakon objave Vašingtona o dogovoru sa Teheranom, koji bi, prema navodima američke strane, trebalo da doprinese okončanju tenzija i stabilizaciji situacije u regionu.

Tramp diže tenzije na G7 i preti Iranu: "Sav pakao će se sručiti na njih"

Američki predsednik Donald Tramp poručio je na samitu G7 u Francuskoj da će se "sav pakao sručiti" na Iran ukoliko pokuša da razvije nuklearno oružje, ističući da je postignut dogovor sa Teheranom i da SAD ne planiraju finansijske ustupke u okviru tog procesa.

Tramp: Iran pristao da nikada ne poseduje nuklearno oružje

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je Iran pristao da nikada neće posedovati nuklearno oružje i odbacio je tvrdnje da SAD planiraju da toj zemlji isplate 300 miliona dolara.

"Iran je pristao da nikada neće imati nuklearno oružje. Takođe, priča da SAD plaćaju Iranu 300 miliona dolara je lažna vest koju su objavile demokrate", naveo je Tramp u objavi na mreži Truth Social.

Vens: Tramp možda objavi američko-iranski sporazum i pre petka

Potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je da bi američki predsednik SAD Donald Tramp mogao da odluči da objavi sporazum Vašingtona sa Teheranom i pre petka.

Očekuje se da će sporazum, koji su elektronski potpisali lideri SAD i Irana, biti potpisan i lično u petak.