Luis Felipe Felisijano Egorov (32), Vitor de Freitas Gonsalves (27) i Maikon Fernandes Sintra (42) uhapšeni su nakon što je utvrđeno da Eduarda nije bila pravilno pričvršćena sigurnosnom opremom pre skoka sa visine veće od 40 metara, preneo je NBC.

Prema navodima policije, osumnjičeni su instruktori skakanja i priznali su da žrtva nije bila povezana konopcima, ali su rekli da se ne sećaju ko je bio zadužen za proveru opreme.

Oni se nalaze u pritvoru. Lokalne vlasti saopštile su da sigurnosna oprema nije bila pravilno osigurana i da žrtva nije pružila otpor prilikom pada.

Policija je navela da je Eduarda tražila da bude lansirana sa mosta u stilu aviona. Na snimcima koji kruže internetom vidi se kako je trojica muškaraca podižu i bacaju preko mosta.

Deluje da je nosila kacigu, ali nije vidljivo da je bila povezana sigurnosnim konopcem.

Gradonačelnik Limeire Murilo Feliks saopštio je da grad planira da tuži saveznu vladu, navodeći da je godinama upozoravano na bezbednosne probleme na mostu poznatom kao "Skeletni most", koji je nekada bio deo železničke pruge.

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