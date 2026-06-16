Snimak je ubrzo postao viralan i sakupio više od 270.000 lajkova na Instagramu, dok su komentari oduševljenih korisnika samo nastavili da se nižu. Mnogi su istakli da je prizor istovremeno smešan, šarmantan i gotovo neverovatan.

Prvo posmatranje, pa imitacija

Na početku snimka vidi se kako mačka sa velikim interesovanjem posmatra televizor. Na ekranu su u tom trenutku devojke izvodile vežbe istezanja, oslanjajući se o stolicu i radeći kontrolisane pokrete tela.

One su duboko savijale glavu i istezale vrat, a zatim prelazile u suprotnu poziciju, podižući telo i menjajući položaj istezanja.

Upravo ti pokreti privukli su pažnju znatiželjne životinje, koja je nekoliko trenutaka samo posmatrala, kao da „analizira“ šta vidi.

Neočekivan „pilates“ performans

U jednom trenutku, mačka je odlučila da pokuša da ponovi viđene pokrete. Prvo je spustila prednje noge i podigla zadnji deo tela, što inače predstavlja prirodno istezanje kod mačaka.

Međutim, ono što je usledilo iznenadilo je mnoge gledaoce – mačka je zatim istegla zadnje noge, spustila ih, a potom podigla prednji deo tela, imitirajući promenu položaja koju je videla na ekranu.

Zbog ove kombinacije pokreta, korisnici su je ubrzo prozvali „pilates mačka“, a snimak je počeo da se deli munjevitom brzinom.

Internet oduševljen: „Ona razume vežbe bolje od mene“

Komentari ispod snimka pokazali su koliko je video raznežio i nasmejao ljude širom sveta. Mnogi su isticali da izgleda kao da mačka zaista razume šta vidi.

„Ona radi pilates bolje od mene“, napisao je jedan korisnik.

Drugi su se šalili da bi ova mačka mogla da postane fitnes instruktor, dok su neki delili sopstvene priče o svojim ljubimcima koji pokušavaju da oponašaju ljudske pokrete ili ponašanje.

Mačke i njihova inteligencija

Stručnjaci često ističu da su mačke izuzetno znatiželjne i sposobne da uče posmatranjem. Iako se njihovo ponašanje često čini razigranim i spontanim, one umeju da zapamte obrasce i reaguju na vizuelne stimulanse iz okruženja.

Ovaj snimak to dodatno potvrđuje, pokazujući koliko je ponašanje životinja ponekad bliže ljudskom nego što očekujemo.

Viralni hit koji ne prestaje da se deli

Snimak „pilates mačke“ i dalje se deli na društvenim mrežama, a interesovanje ne jenjava. Kombinacija neobičnog trenutka, simpatičnog ponašanja i neočekivane imitacije učinila je ovaj video jednim od najgledanijih u poslednje vreme.

Bez sumnje, ova mala internet zvezda još jednom je dokazala da su najjednostavniji i najprirodniji trenuci često oni koji osvoje srca miliona ljudi.