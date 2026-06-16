Susret predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa i francuskog predsednika Emanuela Makrona na samitu G7 ponovo je privukao pažnju javnosti, ali ovog puta ne zbog političkih poruka, već zbog neobičnog gestа američkog lidera prema francuskoj prvoj dami Brižit Makron.

Po dolasku na skup, Tramp se najpre kratko rukovao sa Makronom, a zatim je prišao Brižit Makron, izljubio je i zadržao se u dugom rukovanju koje je trajalo oko 13 sekundi. Snimak susreta ubrzo je postao tema komentara na društvenim mrežama, a pojedini posmatrači ocenili su da prizor nije delovao naročito prijatno.

Ovaj trenutak usledio je nekoliko nedelja nakon što je Tramp, na jednom privatnom događaju, izneo opaske o odnosu francuskog predsedničkog para. Makron je kasnije poručio da takvi komentari nisu bili ni elegantni ni primereni.

Neobična rukovanja već godinama predstavljaju svojevrsni zaštitni znak susreta Trampa i Makrona. Njihov prvi sastanak 2017. godine u Briselu ostao je upamćen po dugom i snažnom stisku ruke, koji su mnogi tada tumačili kao simbol političkog nadmetanja dvojice lidera.

Iako su tokom godina imali periode bliskih odnosa, uključujući državničke posete i svečane prijeme u Parizu i Vašingtonu, saradnju su često pratila neslaganja oko trgovine, međunarodnih sukoba i spoljne politike.

Najnoviji susret na samitu G7 tako je otvorio novo poglavlje u već dugoj istoriji simboličnih gestova i neobičnih rukovanja koja prate odnos dvojice državnika.