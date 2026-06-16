Tokom bilateralnog sastanka sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, američki lider Donald Tramp najavio je da se Bela kuća, nakon uspešno rešenog pitanja sa Iranom, u potpunosti okreće diplomatskom rešavanju sukoba u Ukrajini.

Američki predsednik Donald Tramp je istakao da su pregovori o Ukrajini već u ranoj fazi i da postoji optimizam sa obe strane.

- Juče smo imali veoma dobar razgovor sa Zelenskim i predsednikom Putinom, i vidim da ćemo, možda, moći da uradimo nešto u tom pravcu. Zaista mislim tako. Čini mi se da su obojica otvoreni za to - izjavio je Tramp.

Zastrašujući bilans na frontu: "Svakog meseca gine 25.000 ljudi"

Ukazujući na hitnost situacije i ogromne ljudske gubitke na ukrajinskom frontu, Tramp je naglasio da se fokus spoljne politike SAD koji je dugo bio na Iranu momentalno menja.

- Tako da sada, kada je završeno sa Iranom, fokusiraćemo se na ovo, da vidimo da li možemo to da rešimo. Svakog meseca gine 25.000 ljudi, uglavnom vojnika - dodao je američki predsednik.

Zahvalnost Moskvi i Pekingu za iranski sporazum

Sjedinjene Države i Iran potpisali Memorandum o razumevanju, što je Tramp iskoristio da pohvali ključne globalne igrače Vladimira Putina i Si Đinpinga koji su posredovali u procesu.

On je javno zahvalio ruskom predsedniku Vladimiru Putinu i kineskom lideru Siju Đinpingu na njihovoj pomoći u postizanju velikog dogovora sa Iranom.