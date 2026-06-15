Guverner Kalifornije Gavin Njusom objavio je da je pod saveznom istragom i optužio predsednika Donalda Trampa da koristi Ministarstvo pravde kao političko oružje protiv njega i njegove supruge.

Kako piše The Washington Post, Njusom tvrdi da je istraga pokrenuta zato što razmatra kandidaturu za predsednika.

Njusom je u video-poruci izjavio da su mu savezni agenti pokucali na vrata, tražeći uvid u dokumentaciju i pretražujući godine "nasumičnih spisa", kako je rekao, "ne zato što su pronašli neko krivično delo, već zato što tek pokušavaju da ga pronađu".

Guverner, koji se ističe kao glasan Trampov protivnik i ne odbacuje mogućnost kandidature na predsedničkim izborima 2028. godine, nije naveo nikakve pojedinosti o tome za koje bi optužbe on ili njegova supruga, Dženifer Sibel Njusom, mogli biti predmet istrage.

Optužbe na račun Trampa

"Nakon što je prošle godine pozvao na moje hapšenje, Donald Tramp je svom Ministarstvu pravde naložio da me istraži. Prošle nedelje saznao sam da je njegova kampanja stigla do mog doma: da bi došli do mene, sada idu na moju suprugu Džen", poručio je Njusom.

Portparol Ministarstva pravde nije odmah odgovorio na novinarske upite za komentar.