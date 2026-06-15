Marija Šerifović je svojevremeno u jednoj emisiji zaprosila koleginicu i blisku prijateljicu Jovanu Pajić.

Iako se godinama spekuliše o njihovom odnosu, pomenuti gest dodatno je podgrejao sumnje da su nešto više od prijateljica, a Jovana je sada otkrila o čemu se zapravo radi.

- Šta oko veridbe? To je bila fora i to je to. Nismo se verile, nećemo se venčati i neće biti svadbe, nažalost - rekla je Jovana kratko pred okupljenim medijima.

Podsetimo, Marija je u jednom momentu uzela prsten i stavila ga Jovani na ruku čime je simulirala veridbu.

- Venčanje je 5. maja - dodao je šaljivo voditelj tada.

Nova pesma

Jovana Pajić je organizovala promociju svoje nove pesme i tom prilikom otvoreno progovorila o novitetima u svom životu.

Tokom razgovora se dotakla i odnosa sa koleginicom i bliskom prijateljicom Marijom Šerifović, pa otkrila koliko je oduševljena Balijem, gde su njih dve nedavno provele mesec dana.

- Prelepo se osećam. Ne želim još uvek da čitam komentare o pesmi, želim da budem srećna jer je projekat završen i objavljen. Osećam dobru energiju, kao da je neki praznik. Radujem se albumu, ali neću da nagomilavam pesme. Spot sam snimila na Baliju, za neka dva dana, između svake moje pesme prođe pet meseci. Kadrovi u novom spotu su autentični, kakav je život tamo, sve se sklopilo kako je trebalo da bude, iako je bilo zahtevno doći do nekih lokacija - rekla je Jovana Pajić pred našim kamerama, pa se dotakla odnosa sa Šerifovićevom.

- Nikad se nisam pokajala što sam iz prijateljstva sa nekim uplovila u poslovnu saradnju, ne. To ne bude slučaj kad su ljudi normalni. Kad pronađeš srodnu šifru, kad si bez preteranih očekivanja, tu nema prostora da bude nekih nesuglasica. Ako aludirate na odnos sa Marijom, posle 15, 16 godina prijateljstva bilo bi glupo da imamo nesuglasice oko posla, to je baš bezveze - istakla je potom Jovana Pajić.

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