Američki predsednik Donald Tramp i potpresednik Džej Di Vens potpisali su u ime Sjedinjenih Američkih Država memorandum o razumevanju sa Iranom, preneo je CNN pozivajući se na neimenovanog visokog člana Trampove administracije.

U ime iranske strane, dokument je potpisao predsednik parlamenta Mohamed Bager Kalibaf.

Pored toga što su strane memorandum potpisale elektronskim putem, u petak će biti održana ceremonija potpisivanja dokumenta u fizičkom obliku, ali nije poznato gde će taj dokument biti potpisan, niti ko će predstavljati delegacije dve strane.

Ranije danas iranski predsednik Masud Pezeškijan potvrdio je da će Iran i Sjedinjene Američke Države potpisati memorandom o razumevanju u petak, ali nije precizirao tačnu lokaciju potpisivanja memoranduma.

Dodao je da je više od 90 odsto članova Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana podržalo nacrt memoranduma.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je ranije danas da će sporazum koji je postigao sa Iranom "na kraju obezbediti da prolaz kroz Ormuski moreuz bude trajno besplatan".