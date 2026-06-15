Bez obzira na to koliko pažnje posvećujete higijeni kuhinjskih aparata, naslage leda u frižideru i zamrzivaču i dalje su čest problem u domaćinstvima. Osim što smanjuju korisni prostor za skladištenje hrane, led može da optereti rad uređaja i poveća potrošnju električne energije.

Ipak, postoji jednostavan kućni trik koji može pomoći da se ovaj problem ublaži – bez skupih hemikalija i komplikovanog održavanja.

Trik sa biljnim uljem

Rešenje se, prema ovom savetu, nalazi u nanošenju tankog sloja običnog biljnog ulja na unutrašnje zidove zamrzivača ili frižidera. Ulje stvara zaštitni sloj koji otežava zadržavanje vlage na površinama, pa se led teže formira.

Kako se pravilno primenjuje postupak

1. Potpuno pražnjenje i odmrzavanje

Prvi korak je isključivanje uređaja i uklanjanje postojećeg leda. Nakon toga, unutrašnjost treba detaljno oprati.

2. Temeljno sušenje

Nakon pranja, važno je da se sve površine potpuno osuše. Čak i mala količina preostale vlage može ponovo pokrenuti stvaranje leda.

3. Nanošenje tankog sloja ulja

Kada je unutrašnjost suva, nanosi se veoma tanak sloj biljnog ulja koji deluje kao zaštitni film protiv kondenzacije.

Najčešći uzroci stvaranja leda

Pored samog održavanja, formiranje leda najčešće je posledica viška vlage i loših navika u korišćenju uređaja.

Neadekvatno pakovanje hrane: Namirnice treba čuvati u dobro zatvorenim posudama ili kesama kako bi se sprečilo isparavanje vlage.

Namirnice treba čuvati u dobro zatvorenim posudama ili kesama kako bi se sprečilo isparavanje vlage. Predugo otvaranje vrata: Svako duže otvaranje omogućava ulazak toplog vazduha koji se pretvara u kondenzat.

Svako duže otvaranje omogućava ulazak toplog vazduha koji se pretvara u kondenzat. Pretrpanost uređaja: Potrebno je ostaviti prostor za cirkulaciju hladnog vazduha.

Dugoročan efekat pravilnog održavanja

Kombinacijom ovog jednostavnog trika i pravilnih navika u korišćenju, može se smanjiti stvaranje leda, olakšati održavanje uređaja i produžiti njegov vek trajanja, uz očuvanje kvaliteta namirnica.