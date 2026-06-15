Cene nafte na svetskim tržištima pale su danas za više od pet odsto, na najniži nivo u poslednja dva meseca, nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran postigli mirovni sporazum kojim je predviđeno okončanje sukoba na Bliskom istoku i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza do kraja sedmice.

Međunarodno referentna nafta Brent se nakon toga kretala na oko 83 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI na nivou od oko 80 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi isporuke nafte iz Persijskog zaliva uskoro mogle da budu nastavljene, uključujući ukidanje američke blokade iranskih luka.

Prema dostupnim informacijama, sporazum obuhvata i odredbe koje se odnose na iranski nuklearni program, kao i ekonomske podsticaje za Teheran ukoliko ispuni preuzete obaveze.

Zamenik ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi potvrdio je da je sporazum postignut i naveo da će njegov sadržaj biti objavljen nakon ceremonije potpisivanja u Švajcarskoj.

Tržište nafte je od izbijanja sukoba krajem februara bilo pod uticejem zbog poremećaja u transportu energenata, dok je ograničen saobraćaj kroz Ormuski moreuz ugrozio tokove oko 20 odsto svetskih isporuka nafte.

Analitičari ocenjuju da bi ponovno otvaranje tog ključnog pomorskog prolaza moglo da doprinese stabilizaciji svetskog tržišta energenata i ublažavanju pritisaka na cene nafte.