U prvih pet meseci 2026. godine u Sudanu je u napadima dronova poginulo više od 1.000 civila u Sudanu, izjavio je danas visoki komesar UN za ljudska prava Folker Tirk.

Precizirao je da je njegova kancelarija u periodu od januara do maja zabeležila "nagli porast" napada dronovima u toj zemlji, prenosi AP.

"U Sudanu se užasni sukob proširio i eskalirao, obeležen naglim porastom upotrebe ratovanja dronom. Raširena su i silovanja i seksualno nasilje", rekao je Tirk.

Rat u Sudanu izbio je 15. aprila 2023. godine, kada je došlo oko borbe za prevlast između vojske i paravojnih snaga, a za tri godine je poginulo najmanje 59.000 ljudi.