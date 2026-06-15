Profesorka jedne zadarske srednje škole prijavljena je pre nekoliko meseci direktoru škole zbog navodno neprimerenog odnosa sa učenikom, saznajemo iz školskih krugova. Prema informacijama kojima raspolažemo, prijavu je podneo roditelj nakon što je navodno u telefonu učenika pronašao kompromitujuće poruke.

Međutim, uprkos ozbiljnosti navoda, od nadležnih institucija za sada se gotovo ništa ne može saznati. Škola ne daje izjave, policija ne komentariše slučaj, Državno tužilaštvo se poziva na tajnost postupanja u predmetima koji uključuju decu, dok Zadarska županija, kao osnivač škole, tvrdi da nema zvaničnih saznanja o slučaju.

Oprez je razumljiv

Direktor škole trenutno nije želeo da komentariše navode o prijavi. Nije odgovorio na pitanja da li je prijava zaista zaprimljena, da li je škola pokrenula internu proceduru, da li su o svemu obaveštene nadležne institucije i da li je učeniku pružena zaštita. S obzirom na to da se slučaj odnosi na maloletnu osobu, oprez je razumljiv. Ipak, izostanak bilo kakvog konkretnijeg odgovora otvara pitanje da li je sistem reagovao na vreme i da li su sprovedene sve propisane procedure.

Upit smo poslali i Policijskoj upravi zadarskoj. Iz policije, međutim, nisu mogli ni da potvrde ni da demantuju da postupaju u ovom slučaju. Odgovorili su da zbog zaštite dece ne mogu davati komentare. Nezvanično smo saznali da je predmet preuzelo Opštinsko državno tužilaštvo, ali i tamo nailazimo na zid ćutanja.

Iz tužilaštva su nam, pozivajući se na zakonske odredbe o tajnosti postupanja u predmetima koji se odnose na decu i maloletnike, odgovorili da ne mogu iznositi podatke o eventualnom postupanju.

– Predmeti u radu Državnog tužilaštva iz nadležnosti tužioca za maloletnike poverljive su prirode, u skladu sa članom 58. stavom 3. tačkom 1. Zakona o državnom tužilaštvu – odgovorili su iz Opštinskog državnog tužilaštva u Zadru.

To, prevedeno jednostavnije, znači da javnost ne može znati da li se vodi postupak, u kojoj je eventualno fazi i da li su nadležni organi utvrdili osnovanost navoda. Takva zakonska zaštita u predmetima koji uključuju decu razumljiva je i neophodna, ali istovremeno dodatno pojačava utisak zatvorenog kruga u kojem niko ne daje konkretne odgovore na osnovna pitanja.

Bez zvaničnih saznanja

Zadarska županija, koja je osnivač srednjih škola na svom području, tvrdi da nema zvaničnih saznanja o ovom slučaju.

– Zadarska županija nema službena saznanja o navedenom slučaju niti je primila zvanično obaveštenje nadležnih organa ili škole o okolnostima na koje se pitanje odnosi – odgovorili su iz Županije.

Dodaju da će, ukoliko prime zvanične informacije od nadležnih institucija, postupati u okviru svojih zakonskih ovlašćenja kao osnivač školske ustanove.

– U slučaju prijema službenih informacija od nadležnih institucija, Zadarska županija će, u okviru svojih zakonskih ovlašćenja kao osnivač škole, postupati u skladu sa važećim propisima – poručili su iz Županije.

Tako se oko jednog osetljivog slučaja zatvorio puni krug ćutanja. Direktor ne želi da komentariše, policija ne može da govori zbog zaštite dece, tužilaštvo se poziva na tajnost predmeta, a osnivač škole tvrdi da nije zvanično obavešten.

U ovom trenutku nema potvrđenih informacija o tome šta se tačno dogodilo, da li je prijava bila osnovana niti da li postoji bilo kakva odgovornost profesorke. Radi zaštite učenika ne objavljujemo naziv škole, identitet uključenih osoba niti detalje koji bi mogli dovesti do identifikacije maloletnika.

Kada se pojave navodi o mogućem neprimerenom odnosu nastavnika i učenika, javnost ne mora znati identitet deteta, detalje prijave niti sadržaj eventualnog postupka. Ali ima pravo da zna da li su nadležne institucije reagovale, da li je škola postupila prema propisanim procedurama i da li je dete zaštićeno.

Zadarski list