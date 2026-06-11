Najmanje 22 ljudi je poginulo u padu vojnog helikoptera u Pakistanu, preneo je danas Rojters pozivajući se na bezbednosne izvore.

Nesreća se dogodila u pakistanskom delu Kašmira u sredu kada se, prema navodima vojske, helikopter tipa Mi-17 srušio tokom poletanja zbog tehničkog kvara.

Očevici su kazali da se letelica nakon pada zapalila.

Pakistanske vlasti su naložile formiranje istražne komisije koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok pada helikoptera.

Nakon pada, vojska je potvrdila da se nesreća dogodila, ali nije saopštila koliko je ljudi poginulo, podseća Rojters.

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