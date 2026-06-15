On je dodao da su iranske vlasti intenzivirale represiju, izvršivši hiljade hapšenja i nametnuvši još strožija ograničenja građanskih sloboda, preneo je Figaro.

“Duboko saosećam sa iranskim narodom, zarobljenim između rata i okrutne represije, koja je rezultirala hiljadama smrtnih slučajeva tokom brutalnog gušenja protesta prošlog januara“, rekao je zvaničnik u obraćanju Savetu za ljudska prava u Ženevi.

Prema podacima organizacija za ljudska prava, uključujući Amnesti internešenel, Iran je zemlja koja najčešće primenjuje smrtnu kaznu, posle Kine.

Iranske vlasti su 2025. godine pogubile najmanje 1.639 ljudi, što je rekord od 1989. godine, pokazuju nedavni izveštaji nevladinih organizacija sa sedištem u Norveškoj, Iran Human Rights i Together Against the Death Penalty (ECPM), preneo je francuski list.