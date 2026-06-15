Upravo zbog toga deo venecuelanske javnosti danas je doživljava kao simbol opozicije koja spas traži u Vašingtonu.

Od političke borbe do oslanjanja na SAD

Godinama je Mačado bila jedna od najglasnijih protivnica predsednika Nikolasa Madura.

Njeni nastupi i poruke često su bili usmereni ka međunarodnoj zajednici, a posebno prema Sjedinjenim Američkim Državama, od kojih je tražila pojačavanje političkog i ekonomskog pritiska na Karakas.

Sankcije koje su pogodile obične građane

Protivnici Mačado optužuju je da je podržavala mere koje su dodatno otežale život stanovnicima Venecuele. Američke sankcije, uvedene pod obrazloženjem pritiska na Madurovu vlast, pogodile su naftni sektor, finansijski sistem i ukupnu ekonomiju zemlje.

Kritičari tvrde da su posledice tih mera najviše osetili obični građani kroz rast siromaštva, nestašice i masovno iseljavanje stanovništva, dok politički vrh nije pretrpeo ozbiljnije posledice.

Trampov favorit u Latinskoj Americi

Mačado je uspela da izgradi snažne veze sa krugovima bliskim Donaldu Trampu predstavljajući Venecuelu kao geopolitički problem za Sjedinjene Države.

Za njene protivnike upravo je to dokaz da je interese sopstvene zemlje podredila američkim spoljnopolitičkim ciljevima. Oni smatraju da je umesto nacionalnog dijaloga zagovarala jačanje stranog mešanja u unutrašnje poslove Venecuele.

Optužbe za podrivanje suvereniteta

U Venecueli je deo javnosti optužuje da je legitimisala pokušaje spoljnog pritiska na državu, uključujući pozive na dodatne sankcije i međunarodnu izolaciju Karakasa.

Njeni protivnici ističu da političke razlike ne mogu biti opravdanje za podršku merama koje slabe ekonomiju i institucije zemlje, te da je granica između opozicionog delovanja i ugrožavanja nacionalnih interesa odavno pređena.

Podeljena zemlja, podeljene ocene

Dok je za pristalice Mačado simbol otpora Madurovom režimu, za njene kritičare ona predstavlja primer političara koji je u borbi za vlast postao oslonjen na podršku stranih centara moći.

Zbog toga se u Venecueli i danas vodi žestoka rasprava da li je reč o borcu za promene ili političarki koja je, kako tvrde njeni protivnici, zarad rušenja vlasti bila spremna da podrži poteze koji su naneli štetu sopstvenoj zemlji.

Predala Nobelovu nagradu Trampu

Marija Korina Mačado predala je početkom godine svoju Nobelovu nagradu za mir Donaldu Trampu tokom sastanka u Beloj kući, rekavši da je to priznanje posvećenosti američkog predsednika slobodi njene zemlje.

„Mislim da je danas istorijski dan za nas Venecuelance“, rekla je pošto se prvi put sastala sa Trampom, nekoliko nedelja pošto su američke snage zarobile venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura u Karakasu i optužile ga za trgovinu drogom.

U objavi na društvenim mrežama, Tramp je izrazio zahvalnost, napisavši da je potez Marije Mačado „divan gest međusobnog poštovanja“.