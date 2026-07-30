Protest je održan u trenutku kada je konkurentski proizvođač luksuznih automobila BMW najavio ukidanje nekoliko hiljada radnih mesta, što je novi udarac za zaposlenost u nemačkoj automobilskoj industriji. Visoki troškovi poslovanja, sve jača konkurencija iz Kine i američke carine primoravaju proizvođače na bolne promene.

„Plašimo se zatvaranja fabrika i ugrožavanja naše budućnosti“, rekao je radnik Audija Melih Čevlik tokom protesta u Nekarsulmu, prenosi Rojters.

Prema podacima saveta zaposlenih, protestu je prisustvovalo oko 6.000 ljudi.

Gradonačelnik: Zatvaranje bi bilo „katastrofa“

Radnici su od Folksvagena zatražili jasne informacije, nakon što je izvršni direktor kompanije Oliver Blume upozorio da je fabrika u Nekarsulmu među četiri nemačke fabrike koje bi mogle biti zatvorene posle 2030. godine ukoliko se ne pronađe alternativno rešenje.

„Zaposleni žele jasnoću jer su zabrinuti zbog dolaska na posao. Mnoge porodice su takođe zabrinute“, rekao je pripravnik u Audiju Frank Vojko, dok su se u pozadini čuli zvuci čegrtaljki koje su demonstranti nosili.

Blume je pokušao da izbegne zatvaranje fabrika i predložio alternativna rešenja, uključujući partnerstva u oblasti odbrane i proizvodnju Folksvagenovih kineskih modela, koji se trenutno ne prodaju u Evropi, u fabrikama u Nemačkoj koje nisu dovoljno iskorišćene.

Ipak, nikakve odluke još nisu donete, a očekuje se da će drugu polovinu godine obeležiti napeti pregovori sa moćnim sindikalnim predstavnicima Folksvagena, uključujući i predlog za udvostručavanje broja otkaza na čak 100.000 radnih mesta širom grupacije.

U fabrici u Nekarsulmu radi oko 15.000 ljudi. Tamo se proizvode modeli Audi A5, A6 i A8, a fabrika je takođe mesto gde se proizvodi manji broj potpuno električnih modela Audi e-tron GT.

Aleksandar Rajnhart, predsednik saveta zaposlenih u fabrici, rekao je da bi dodela proizvodnje električnog vozila velikog obima Nekarsulmu mogla pomoći da se obezbedi budućnost fabrike.

Audi se suočava sa padom prodaje na nekada veoma profitabilnom kineskom tržištu, kao i nedostatkom proizvodnih kapaciteta u SAD, zbog čega je posebno izložen posledicama američkih carina.

Kompanija je prošle godine najavila planove za ukidanje do 7.500 radnih mesta u Nemačkoj do 2029. godine, uglavnom u administraciji i sektoru razvoja.

Gradonačelnik Nekarsulma Štefen Hertvig upozorio je da bi zatvaranje fabrike imalo dalekosežne posledice po jugozapadnu nemačku pokrajinu Baden-Virtemberg, tradicionalni centar automobilske industrije, gde su se takođe pod pritiskom našle kompanije Mercedes-Benz, Porše i dobavljač Boš.

„To bi bila katastrofa“, rekao je Hertvig za Rojters, upozoravajući na mogući domino-efekat u čitavom regionu.

U Srbiji se otvaraju fabrike

Istvremeno, u Srbiji se otvaraju fabrike sa hiljade novih radnih mesta.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je nedavno izjavio da će 29. avgusta biti otvorena fabrika humanoidnih robota u Šapcu i dodao da je veoma važno da Srbija nastavi saradnju sa Narodnom Republikom Kinom. Predsednik je naglasio da se očekuje dolazak velikog broja investitora u Srbiju.

„Da vas podsetim, 29. avgusta, ako se ne varam, otvaramo prelepu fabriku robota u Šapcu. Naravno, bićete pozvani da prisustvujete i to pokažete našoj javnosti”, rekao je Vučić.

Vučić je rekao i da će Novi Bečaj dobiti novu fabriku sa više od 1.000 novih radnih mesta i dodao da, u trenucima kada se širom sveta otpuštaju radnici, Srbija dobija novog investitora.

„Važna i ekskluzivna vest za Srednji Banat i opštinu Novi Bečaj. Dakle, opština najverovatnije dobija jednu veliku fabriku sa više od 1.000 zaposlenih, posebno žena. To je ogromna stvar za nas. U ovakvim trenucima, kada se svuda otpuštaju radnici, kada 'Folksvagen' najavljuje otpuštanje 100.000 ljudi, kada svi otpuštaju, da dobijete novog investitora i zaposlite 1.000 ljudi negde, to je čudesna stvar”, rekao je Vučić.