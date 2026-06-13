Koalicija američkih javnih tužilaca pokrenula je istragu protiv američke firme za veštačku inteligenciju OpenAI, proizvođača popularne aplikacije ChatGPT, objavio je u petak Volstrit džurnal "Wall Street Journal", pozivajući se na izvore upoznate sa istragom.

Kompaniji je u petak naloženo da preda dokumenta koja se odnose na širok spektar njenih aktivnosti i njihov uticaj na korisnike, uključujući oglašavanje, zadržavanje korisnika i upravljanje podacima o korisnicima i zdravlju, navodi se u izveštaju.

Nalog, koji je poslao državni tužilac Njujorka, takođe traži informacije o aktivnostima koje uključuju maloletnike i starije osobe, modelima dubokog učenja i internim politikama kompanije, objavio je WSJ.

Istraga je najnoviji pravni izazov za OpenAI, koju je Florida već tužila zbog navodnih obmanjujućih praksi na njenoj ChatGPT platformi.

Izvor je govorio pod uslovom anonimnosti kako bi razgovarao o istrazi, koja još nije objavljena.

Portparol kompanije je rekao: „Veštačka inteligencija je nova i moćna tehnologija i mi svakodnevno radimo na tome da odgovorno pružimo njene koristi ljudima. Ozbiljno shvatamo zabrinutost tužilaca i nameravamo da konstruktivno sarađujemo sa njihovim kancelarijama.“

Portparol kancelarije državnog tužioca Njujorka nije odmah odgovorio na zahtev Rojtersa za komentar.

Izveštaj dolazi ubrzo nakon što je OpenAI podneo zahtev za početnu javnu ponudu (IPO), što bi, prema rečima izvora, moglo da se desi već u septembru, uz vrednost do 1 bilion dolara.

Jedna Kanađanka je takođe u četvrtak podnela tužbu protiv OpenAI-a i njegovog izvršnog direktora Sema Altmana američkom sudu, tvrdeći da je ChatGPT naveo njenu ćerku da sebi oduzme život.

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