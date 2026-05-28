Prema pisajnoj izjavi koju su objavili iranski mediji, Hamnei je naveo da je "slepi plan neprijatelja nakon nametnutog rata, ekonomskog pritiska i političke i propagandne opsade, stvaranje podela i razdora kako bi se nadomestili vojni porazi i naterala nacija na pokornost". Hamnei je pozvao na "nacionalno jedinstvo" i koheziju, prenosi Al Džazira.

Američka vojska izvela je tokom noći nove udare na vojne lokacije u Iranu, a oborena su i četiri iranska borbena drona koji su predstavljali pretnju oko Ormuskog moreuza, izjavio je ranije američki zvaničnik.

Zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, rekao je za Rojters da je u vazdušnom udaru pogođena iranska kopnena kontrolna stanica u gradu Bandar Abas, odakle je trebalo da se lansira peti dron, kao i da su ove akcije bile "isključivo odbrambene i imale su za cilj održavanje primirja", koje je stupilo na snagu 8. aprila.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je potom da je gađao američku vazduhoplovnu bazu u 4.50 sati po lokalnom vremenu, nakon američkog napada na Bandar Abas.

IRGC nije saopštio gde se nalazi američka baza koja je bila meta napada, prenela je agencija Mehr.

Podsetimo, iranska agencija ILNA je pre nekoliko dana objavila da je Modžtaba Hamnei pretrpeo "površinske povrede" na licu, glavi i nogama tokom napada američko-izraelskih snaga 28. februara, kada je ubijen njegov otac i prethodni ajatolah Ali Hamnei.

