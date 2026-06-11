- Čoveku dođe da odgovori istom merom na slične objekte kod njih, ali to nećemo učiniti, jer smo, ipak, civilizovani ljudi - rekao je Medvedev.

On je napomenuo da će biti učinjeno sve da se panorama restaurira.

- Sredstva su, inače, već pronađena. Više organizacija je reklo da će finansirati restauraciju - istakao je Medvedev.

Kako je ocenio, napadi neprijatelja na kulturne objekte u Rusiji ne mogu se objasniti nikakvom logikom.

- Pomenuli ste veoma osetljivo pitanje neprijateljskih napada na kulturne objekte, jer se oni ne mogu objasniti nikakvom logikom za razliku od drugih napada. Ovo nisu vojni objekti - ukazao je Medvedev.

Medvedev je naglasio da se ovi napadi ne odnose samo na kulturna i istorijska mesta, već i na pojedince i obrazovne institucije.

- Ovo je, naravno, čist varvarizam - zaključio je političar.

Podsetimo, čitava zgrada u kojoj se nalazi slika „Odbrana Sevastopolja 1854–1855“ izgorela je u požaru koji je izbio nakon udara ukrajinskih snaga u noći između 9. i 10. juna.



Nekoliko fragmenata slike izneti su iz zgrade. I oni su, takođe, oštećeni. Nema žrtava.