Mihailo Drapati (43) prvi put je privukao pažnju javnosti još 2014. godine, kada je kao mladi major predvodio proboj ukrajinskih snaga u Marijupolj.

Kasnije je uspeo da iz ruskog okruženja izvuče oko 260 svojih vojnika, zbog čega je stekao reputaciju hrabrog i sposobnog komandanta.

Krajem 2024. godine postavljen je za komandanta Kopnene vojske, gde je pokrenuo reforme koje su bile usmerene na kvalitetniju obuku vojnika, unapređenje sistema regrutacije i veću primenu savremene tehnologije kako bi se smanjili gubici na frontu.

Posebno se zalagao za zapadni model komandovanja, u kojem komandanti na terenu imaju više slobode da samostalno donose odluke.

Postepeno prelazimo iz kulture straha u kulturu odgovornosti. Inicijativa više nije pretnja, već vredan resurs - napisao je tada na Fejsbuku.

Ostavka zbog odgovornosti

Kada je 2025. godine ruski raketni napad pogodio vojni poligon i usmrtio 12 vojnika na obuci, Drapati je podneo ostavku, poručivši da komandant mora da snosi odgovornost za živote svojih ljudi.

Kasnije je dobio važnu ulogu u planiranju vojnih operacija, gde je, prema navodima, stekao veliko poverenje komandanata brigada jer je uvažavao njihova mišljenja prilikom donošenja odluka.

Po čemu se razlikuje od prethodnika?

Vojni analitičar Rob Li opisuje Drapatija kao jednog od najglasnijih kritičara sovjetskog modela komandovanja, u kojem se gotovo sve odluke donose na najvišem nivou.

Upravo se po tome, prema ocenama analitičara, najviše razlikuje od svog prethodnika Oleksandra Sirskog.

Sirski je tokom mandata često bio na meti kritika zbog centralizovanog načina komandovanja, raspoređivanja pojačanja i odluka tokom ukrajinske kontraofanzive 2023. godine.

Ipak, mnogi vojni stručnjaci podsećaju da je upravo za vreme njegovog mandata razvijena strategija masovne upotrebe dronova, koji su korišćeni za napade duboko na teritoriji Rusije.

Sukob u vrhu vlasti

Mandat Oleksandra Sirskog obeležio je i dugotrajan sukob sa tadašnjim ministrom odbrane Mihajlom Fedorovom.

Dok je Fedorov zagovarao objedinjavanje postojećih jedinica i efikasnije korišćenje ljudstva, Sirski je nastavio da formira nove brigade, što je izazvalo brojne polemike.

Nakon što nije uspeo da smeni Sirskog, predsednik Volodimir Zelenski je 15. jula razrešio dužnosti Fedorova, što je izazvalo proteste u više ukrajinskih gradova.

Među demonstrantima su bili i vojnici sa fronta, koji su tražili povratak Fedorova u vladu i smenu Sirskog.

Jedan od njih, 27-godišnji Andrij Sirej, koji je u napadu dronom izgubio stopalo, na štaku je okačio transparent sa porukom:

"Ne mogu da stojim, ali neću da ćutim."

Šta očekuje Drapatija?

Prema oceni lista The Economist, Drapati se smatra jednim od najsposobnijih ukrajinskih generala, ali će na novoj funkciji morati da rešava brojne probleme usred rata.

Analitičari smatraju da ga očekuje težak zadatak modernizacije vojske, unapređenja komandnog sistema i prilagođavanja novim oblicima ratovanja, bez garancije da će rezultati biti vidljivi u kratkom roku.

Izvor: Telegraf.rs / Jutarnji list / The Economist