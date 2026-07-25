Požari koji su izbili u provincijama Avila, Madrid i Toledo nastavili su da se šire velikom brzinom, iako meteorolozi očekuju postepenu stabilizaciju vremenskih prilika tokom večeri.

Posebnu zabrinutost izazvalo je aktiviranje pravila "30-30-30", meteorološkog pokazatelja koji ukazuje na izuzetno visok rizik od širenja šumskih požara.

Ovo pravilo podrazumeva da su istovremeno ispunjena tri uslova: temperatura viša od 30 stepeni Celzijusa, vlažnost vazduha niža od 30 odsto i brzina vetra veća od 30 kilometara na čas.

Tokom prethodnih sati sva tri uslova bila su ispunjena, a vetar je na pojedinim područjima dostizao brzinu i do 50 kilometara na čas, dodatno raspirujući vatru.

Meteorolozi očekuju da će se vremenske prilike postepeno smirivati tokom večernjih sati, ali vlasti upozoravaju da opasnost još nije prošla.

Hiljade ljudi evakuisane

Prema najnovijim podacima, skoro 80.000 ljudi pogođeno je merama evakuacije ili naredbama da ostanu u svojim domovima.

U Madridu je evakuisano oko 35.000 stanovnika, dok je još oko 20.000 dobilo naređenje da ne napušta kuće.

U provinciji Avila pogođeno je oko 27.000 ljudi, uključujući i one koji su evakuisani i one kojima je naloženo da ostanu u svojim domovima.

Predsednik španske vlade Pedro Sančez obišao je krizni štab i područja zahvaćena požarom, koji je do sada uništio gotovo 25.000 hektara između Madrida i Avile.

- Ne znamo kako će se vetar kretati, uprkos tome što su temperature pale - upozorio je Sančez i ocenio da je situacija i dalje veoma složena.

Upozorenje da bi moglo biti još gore

Predsednica Madridske zajednice Izabel Dijaz Ajuso upozorila je da bi promena vremenskih prilika mogla dodatno da zakomplikuje borbu protiv vatrene stihije.

- Ova potpuno nezapamćena situacija, kakvu do sada nismo videli, može nas dovesti do mnogo gorih okolnosti u narednim satima - rekla je Ajuso.

Zbog napredovanja požara biće evakuisana i madridska opština Senisijentos, u kojoj se do sada nalazio napredni komandni štab.

Istovremeno, požar koji je zahvatio područje Zapadne sijere zbog promene pravca vetra proširio se i na pokrajinu Toledo, gde je Plan Infocam podigao stepen uzbune na nivo 2.

Na terenu se trenutno nalazi pet protivpožarnih letelica, 40 vatrogasnih vozila i 189 vatrogasaca koji pokušavaju da stave vatru pod kontrolu.

Izvor: Telegraf.rs / Marca / El País