Čileanske vlasti zaplenile su više od 100 tona droge sakrivene u pošiljkama drvne građe namenjene izvozu u Evropu, saopštila je vlada, ocenivši akciju kao rekordnu u istoriji zemlje.

Prema podacima čileanske vlade, u operaciji su zaplenjene pošiljke drveta impregnirane kokainom i ketaminom, a ukupna količina procenjena je na 108 tona narkotika, preneo je Figaro.

Akciju su sproveli javno tužilaštvo, pomorska policija i carina, u koordinisanoj operaciji u više luka, uključujući San Antonio, Valparaiso i Ariku.

Vlasti su navele da bi droga, da je stigla na evropsko tržište, zahtevala složene hemijske procese za izdvajanje iz drveta u specijalizovanim laboratorijama, a njena vrednost procenjuje se na više od 8,3 milijarde dolara.

Istraga se nastavlja, a nadležni navode da bi ukupna količina zaplenjene droge mogla dodatno da poraste nakon pregleda sumnjivih kontejnera.

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