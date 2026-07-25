Na jugozapadu Francuske naređena je potpuna evakuacija poluostrva Kap Fere, jednog od najpoznatijih turističkih odredišta u zemlji, gde je požar zahvatio više od 19.000 hektara šume, preneo je danas "Gardijan".

Više od 110.000 ljudi napustilo je područje za dva dana, među njima i hiljade turista iz kampova i privatnog smeštaja.

Zbog opasnosti da vatra preseče jedini put ka poluostrvu, stotine ljudi su evakuisane čamcima.

U požaru je izgorelo oko 80 kuća, a brojne saobraćajnice su ostale zatvorene.

Oko 800 vatrogasaca i četiri protivpožarna aviona pokušavaju da obuzdaju vatru, koja još nije stavljena pod kontrolu.

Drugi veliki požar u jugozapadnoj Francuskoj, u blizini letovališta Biskaros, zahvatio je više od 2.500 hektara i doveo do evakuacije oko 31.000 ljudi.

U gašenju učestvuje više od 600 vatrogasaca.

Francuski predsednik Emanuel Makron je rekao da je aktiviran mehanizam civilne zaštite EU i najavio je dolazak pomoći iz Hrvatske, Portugala, Češke i Slovačke.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez rekao je juče da trenutno gore 32 šumska požara, a da je ove godine u zemlji izgorelo oko 50.000 hektara, gotovo četiri puta više nego u istom periodu prošle godine.

Španija je prvi put proglasila nacionalnu vanrednu situaciju zbog šumskih požara, nakon što su se dva velika požara spojila u jedan u blizini Madrida, dok je treći bio na ivici da se spoji sa njima.

Požari su ugrozili područja oko glavnog grada i susedne pokrajine Avila, zbog čega je više od 63.000 ljudi evakuisano ili im je naređeno da ostanu u zatvorenim prostorima.

Regionalna vlada Madrida upozorila je da bi požari mogli da premaše postojeće kapacitete za gašenje.

Regionalna predsednica Madrida Izabel Dijaz Ajuso ocenila je da je reč o najgorem šumskom požaru u istoriji regiona, a regionalni ministar za životnu sredinu Karlos Noviljo je rekao da je situacija dostigla "kritičan trenutak" i da je prioritet zaštita stanovništva.

Španski premijer Pedro Sančez je rekao da je vlada angažovala sve raspoložive resurse i poručio da će pružati podršku tokom vanredne situacije i oporavka pogođenih područja.

Špansko Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je od početka godine zabeleženo 29 velikih šumskih požara, dok je desetogodišnji prosek za isti period devet.

Požari su do sada spalili gotovo 115.000 hektara, u poređenju sa nešto više od 25.000 hektara u istom periodu prošle godine.

Španske vlasti su zatražile pomoć putem mehanizma EU za civilnu zaštitu, dok je Civilna garda saopštila da je jedna osoba uhapšena, a druga je pod istragom zbog sumnje da su, uprkos zabrani korišćenja teške mehanizacije, izazvali varnice koje su mogle da izazovu jedan od požara u pokrajini Avila.