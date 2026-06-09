Na svečanoj ceremoniji u Privrednoj komori Srbije nagrađene su destilerije: Destilerija Emperus, Podrum Dremina, Artisani Distillery Since 1957, Mali Podrum Vukojičić, GORDA, Urban Distillery, Poema, Stara sokolova, Simex Original, Melem rakija, TOK, MIKO, TZUGA, Destilerija Stanojević, FRAJLE BOEM, Destilerija Lazar, Gružanska nit, Destilerija Salaš naš, Vinarija Simić, Crnogorski dukat, Destilerija Adut i dva hobi proizvođača: Ljiljana Vukosav i Dejan Pavlović.





Veljko Jovanović, savetnik predsednika Privredne komore Srbije, podsetio je na nedavno održani „Beogradski rakija fest 2026“, na kojem je učestvovalo 60 destilerija, istakavši da su planovi organizatora „Najjači ukusi Srbije“ i Privredne komore Srbije da se još intenzivnije radi na razmeni iskustava i predstavljanju srpske rakije u svetu.





„Cilj nam je da rakiju predstavimo na tržištima na kojima ona nije prisutna. Nagrađene su vrhunske destilerije koje su učestvovale u ovogodišnjem ocenjivanju. Važno je da se održava kvalitet, principi i standardi kada je reč o ovim destilatima“, rekao je Jovanović.

Prof. dr Predrag Vukosavljević, član žirija i petočlane komisije koja je ocenjivala nagrađene brendove, kaže da su kvalitetne rakije u našoj zemlji veoma popularne, kao što su ranije bila vina i piva.

„Mi smo zemlja rakije, najviše rakije od šljive. Njih je bilo 24 od 55 ocenjivanih rakija koje su ponele 15 zlatnih medalja. Jedna od velikih novina je da su uzorci uzimani sa tržišta, odnosno nisu mogli da se donose na ocenjivanje, kao što se to radi na većini događaja gde se senzorno ocenjuju rakije“, naveo je Vukosavljević.





Ocenjivanje je rađeno, kaže, prema nacrtu pravilnika za degustaciju i senzorno ocenjivanje voćnih rakija i drugih alkoholnih pića, a metodologija je izrađena na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu.