U srcu čileanske Atakame nalazi se jedno od najneobičnijih mesta na planeti – Salar de Gorbea, slano jezero koje zbog svojih neverovatnih boja izgleda gotovo nestvarno.

Snimci ovog lokaliteta često zbunjuju korisnike društvenih mreža, pa mnogi misle da je reč o digitalnoj montaži ili prizorima sa druge planete. Međutim, pejzaži u nijansama žute, zelene i plave potpuno su prirodni.

Ova fascinantna slana ravnica smeštena je na čak 3.950 metara nadmorske visine i okružena je crvenkastim planinskim vrhovima, što dodatno pojačava dramatičan izgled predela. Salar de Gorbea važi za jedno od najimpresivnijih prirodnih čuda koje Čile krije.

Neobične boje laguna nastaju zahvaljujući jedinstvenom spoju prirodnih faktora. Stručnjaci navode da ključnu ulogu imaju vulkanska aktivnost i bogat mineralni sastav tla. Velike količine sumpora, gvožđa i magnezijuma, zajedno sa visokom koncentracijom soli i jakim sunčevim zračenjem, stvaraju spektakularan koloritet.

Posebnu zanimljivost predstavljaju i ekstremofilni mikroorganizmi koji žive u vodi. Reč je o mikroskopskim oblicima života sposobnim da opstanu u uslovima koji bi za većinu živih bića bili nemogući.

Iako deluje negostoljubivo, ovo područje ima bogat životinjski svet. U okolini se mogu videti vikunje, bliski rođaci lama, razne vrste ptica, uključujući Bairdove šljukarice, a povremeno i jata flamingosa koja nadleću šarene lagune. Zbog osetljivog ekosistema, turistima je savetovano da drže odstojanje i ne uznemiravaju životinje.

Putnici koji žele da posete Salar de Gorbea najčešće kreću iz grada Dijego de Almagro. Najpogodniji period za obilazak traje od septembra do marta, kada su vremenski uslovi stabilniji, a intenzivne boje laguna najviše dolaze do izražaja.