Među čamcima, foka je mirno uživala u moru i suncu, privlačeći sve poglede okolnih turista i lokalaca.

Ribari i posetioci živopisne luke uživali su u divnom prizoru foke koja se bezbrižno igra u moru. Foka se odomaćila u luci i ostala u njoj satima. Plivala je između čamaca, bez znakova uznemirenosti ili straha.

Delovalo je da morsko stvorenje uživa u toplom popodnevnom suncu i miru stare luke, što je dodatno doprinelo neobičnoj i idiličnoj slici.

Ribari koji su se zatekli na licu mesta, kao i brojni posetioci koji su šetali uz obalu, ili sedeli u blizini, posmatrali su prizor koji se retko viđa u urbanijim delovima priobalja, piše Taxydormos.

Inače, u Grčkoj živi mediteranska foka, jedna od najugroženijih vrsta foka na svijetu. Populacija ovih foka se poslednjih decenija oporavlja. Prema najnovijim procenama, u grčkim vodama danas živi oko 400–500 jedinki, što predstavlja približno polovinu ukupne svetske populacije ove vrste.

Ove foke se moguu naći u Alonisosu i severnim Sporadama, na ostrvu Skopelos, kao i u Egejskom i Jonskom moru, na udaljenim ostrvima i u morskim pećinama. Povremeno se pojavljuju i oko ostrva Zakintos, Krit i na području Kiklada, Turisti moogu da ih vide, ali retko, Foke su veoma plašljive i uglavnom borave u skrivenim morskim pećinama.