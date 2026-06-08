Tako se nafta Brent kretala na oko 94 dolara po barelu, nakon što je tokom dana dostigla više od 98 dolara, dok je američka sirova nafta WTI pala na oko 91 dolar sa prethodnih 95 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.

Dodatni podsticaj smirivanju tržišta dala je izjava američkog predsednika Donalda Trampa da su Iran i Izrael blizu novog sporazuma o prekidu vatre, kao i da postoji napredak u kontaktima između Vašingtona i Teherana.

Procene su da bi smanjenje tenzija moglo da otkloni rizike po plovidbu i izvoz energenata kroz Persijski zaliv, jedan od najvažnijih svetskih pravaca za transport nafte.

Izrael je takođe signalizirao spremnost da privremeno obustavi vojne aktivnosti, nakon što je razmena udara tokom proteklog vikenda izazvala snažne oscilacije na energetskim tržištima i podstakla rast cena tokom azijskog trgovanja.

Istovremeno, Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEK plus) odobrila je povećanje proizvodnih kvota za jul za 188.000 barela dnevno, što je dodatno doprinelo smanjenju zabrinutosti zbog mogućih nestašica na tržištu. Na kretanje cena uticali su i novi podaci iz Kine, koji ukazuju na značajan pad uvoza sirove nafte. Analitičari navode da se Kina, kao najveći azijski uvoznik nafte, poslednjih nedelja u većoj meri oslanjala na postojeće zalihe, što je smanjilo pritisak na globalnu tražnju.