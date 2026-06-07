Kompanija Ekspo 2027 Beograd pokrenula je postupak nabavke za projektovanje i izgradnju kolektivnih paviljona, kao i njihovo operativno upravljanje i održavanje tokom trajanja specijalizovane izložbe Ekspo u Beogradu, a rok za podnošenje ponuda je 3. jul.

Kako je navedeno u saopštenju Ekspa 2027, predmet nabavke obuhvata sve faze realizacije kolektivnih paviljona - od projektovanja, izgradnje i opremanja, do operativnog upravljanja, održavanja i demontaže nakon završetka izložbe.

Kolektivni paviljoni namenjeni su državama koje će svoje izložbene postavke predstaviti u zajedničkim objektima, organizovanim prema regionalnim i tematskim celinama. Ukupno je planirano osam grupacija kolektivnih paviljona i 13 pojedinačnih paviljona, u kojima će se predstaviti veliki broj međunarodnih učesnika iz različitih delova sveta.

"Objavljivanjem ove nabavke nastavljamo intenzivne pripreme za specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 Beograd. Cilj nam je da obezbedimo kvalitetne i funkcionalne prostore u kojima će zemlje učesnice na najbolji način predstaviti svoju kulturu, inovacije i razvojne potencijale", izjavio je direktor Ekspo 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić.

Ugovor će biti dodeljen na osnovu kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude, uz ocenjivanje cene, iskustva ponuđača, metodologije realizacije i kvaliteta predloženog konceptualnog rešenja.

Stručne službe kompanije Ekspo 2027 će, po isteku roka za dostavljanje ponuda, izvršiti stručnu ocenu pristiglih ponuda i doneti odluku o dodeli ugovora.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd sa temom "Igraj za čovečanstvo - sport i muzika za sve" biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine u Beogradu.